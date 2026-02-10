Повістка на лікарняному: у яких випадках ТЦК подає в розшук

Чи можуть подати в розшук ТЦК, якщо повістка прийшла під час лікарняного / © ТСН.ua

Громадяни, які перебувають на лікарняному, не звільняються автоматично від отримання і реагування на повістку з ТЦК.

Адвокати пояснили це на порталі «Юристи.UA».

Фахівці також розповіли, як діяти в такій ситуації, щоб уникнути адміністративного розшуку та проблем із бронюванням.

Вони навели приклад справи і розповіли про звернення жінки, чоловік якої після оперативного втручання перебуває на лікарняному. Водночас підприємство планує оформити для нього бронювання, однакпід час лікування він отримав повістку від ТЦК.

Жінку цікавило, чи може її чоловік бути оголошений у розшук і які кроки потрібно зробити, щоб цього не сталося.

Чи може людина бути оголошеною у розшук під час лікування

За словами адвоката Ярослава Турчина, у разі неможливості з’явитися за повісткою через стан здоров’я громадянин має обов’язково повідомити ТЦК про перебування на лікарняному. Зробити це бажано одразу і будь-якими доступними способами зв’язку. Також слід підтвердити причину неявки медичними документами.

Юрист наголосив, якщо ТЦК не отримає такої інформації, вже протягом трьох днів після дати, зазначеної у повістці, людину можуть подати в адміністративний розшук як таку, що порушила правила військового обліку під час мобілізації.

«Якщо це не зробити, то протягом 3-х днів з дати явки чоловіка ТЦК без перевірок та очікувань подасть у адміністративний „розшук“ з метою доставки до ТЦК як порушника правил обліку/мобілізаційного законодавства в частині неявки за повісткою під час мобілізації (що має наслідком штраф за ст.ст. 210 або 210-1 КУпАП)», — повідомив юрист.

Окремо адвокат Юрій Айвазян пояснив, як ситуація впливає на бронювання від мобілізації. За його словами, ключовим є те, щоб протягом 72 годин після отримання повістки громадянина не внесли до розшукових списків ТЦК.

Якщо ж це станеться, роботодавець отримає відмову у бронюванні, навіть за наявності підстав для його оформлення.

Юристи радять у подібних випадках не зволікати з комунікацією з ТЦК, адже мовчання або ігнорування повістки може призвести до серйозних правових наслідків навіть під час лікування.

