Повістка на підприємстві або в офісі: чи буде зберігатися за мобілізованими робоче місце

Військовий стан та загальна мобілізація в Україні тривають. Повістки можуть вручати на підприємствах, заводах та в офісах різних компаній. В цьому випадку працівник повинен залишити своє робоче місце на невизначений час. Чи буде зберігатися за ним робоче місце та заробітна плата - читайте в матеріалі ТСН.ua.

До 19 липня 2022 року особи, які офіційно працювали і були мобілізовані, могли й надалі отримувати свою заробітну плату. Пізніше уряд вирішив це навантаження з роботодавців зняти. Пояснювали це тим, що мобілізація досить масштабна і, якщо з одного підприємства чи заводу заберуть хоча б 20% працівників, то роботодавець просто збанкрутує. Однак, робоче місце за мобілізованим робітником залишається. Тобто, після того як чоловік або жінка повернуться з фронту, вони мають право повернутися на ту ж посаду, на якій працювали до цього.

Також, якщо працівникові прийшла повістка, то існує й спеціальна процедура його звільнення:

Працівник повідомляє роботодавця про факт мобілізації. Здебільшого для цього потрібно написати спеціальну заяву. Роботодавець видає наказ про звільнення з роботи у зв'язку з мобілізацією - в документі вказується, що робоче місце за працівником залишається.

Варто звернути увагу, що компенсацію роботодавцям продовжують виплачувати. Наприклад, на серпень 2022 року було отримано понад 37 мільйонів гривень компенсації ті роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб. На одного такого працівника роботодавець отримує від держави 6500 гривень.