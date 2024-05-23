Повістка на роботі: як роботодавців можуть покарати за порушення мобілізації

Військовозобов'язані можуть отримати повістку на роботі.

В Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку від свого роботодавця - просто на робочому місці. Також Міноборони зобов'язало роботодавців проконтролювати, аби їхні працівники пішли до ТЦК і СП.

Як можуть покарати роботодавців за порушення правила призову, пояснив юрист Данило Гончаренко в коментарі "РБК-Україна".

"У зв'язку з ухваленням нового закону про внесення змін до законодавства про мобілізацію, підприємства, установи та організації повинні більш активно сприяти мобілізації. Вони зобов'язані вести військовий облік працівників, видавати повістки та виконувати мобілізаційні розпорядження", - розповів фахівець.

За постановою Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" на роботодавця можуть накласти штраф з кількох причин:

ненадання переліку громадян, які підлягають приписці в ТЦК і СП;

прийняття на роботу призовників/військовозобов'язаних/резервістів, які не стали на військовий облік;

роботодавець не повідомив співробітникам те, що їх викликали до військкомату;

створюються перешкоди для відвідування збірних пунктів і призовних дільниць;

несвоєчасне надання низки документів і відомостей про таких осіб.

Порушення цих пунктів може обернутися покарання у вигляді фінансового стягнення. Сума, яку повинен буде заплатити роботодавець, - від 34 до 59 тис. грн.

"Прийняття на роботу або навчання здійснюється тільки після взяття працівників на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", - наголосив Данило Гончаренко.

Нагадаємо, за постановою Кабміну, роботодавці повинні вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК. Зокрема, передбачено обов'язок роботодавців забезпечувати інформаційний складник щодо оповіщення про мобілізацію. Протягом трьох днів роботодавець повинен прозвітувати про результат оповіщення до ТЦК.

Читайте також: