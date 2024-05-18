Повістка на роботі: які зміни діятимуть від 18 травня для військовозобов’язаних

На всіх військовозобов'язаних чекають багато змін.

Від 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації. Роботодавець має забезпечуватися своєчасне прибуття працівників до ТЦК.

Про це пише видання "Телеграф".

До 18 травня керівники підприємств мали вести військовий облік і забезпечувати "своєчасне прибуття до ТЦК працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації" за статтею 21 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

По-перше, обов’язок оповіщення з’явився у підприємств без звернення ТЦК. Тобто не військкомат спочатку просить, а потім підприємства видають повістки, а одразу видають, не чекаючи прохання ТЦК.

По-друге, законодавець уточнив, що таке це оповіщення. Окрім іншого, оповіщення це – "вручення (надсилання) повісток громадянам".

В "старій" редакції закону визначення терміну не було.

Нагадаємо:

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.

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