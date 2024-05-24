Повістка на відправку та повістка для уточнення даних: в чому різниця запрошень до ТЦК

Відмовитися від вручення повістки можна, лише якщо вона містить хибні персональні дані.

Закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися до ТЦК і СП для взяття на військовий облік. Виклик здійснюється шляхом вручення повісток. Втім, між повістками є різниця.

Які бувають види повісток та чим відрізняється виклик на уточнення даних від виклику на відправку - мобілізаційного розпорядження - у матеріалі ТСН.ua.

Повістка для уточнення даних

Такий документ вручають чоловікам, аби уточнити їхні військово-облікові дані: інформацію про склад сім’ї, працевлаштування, наявності чи відсутності дітей, стану здоров’я. у результаті перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення від служби.

Такий виклик до ТЦК - це не обов'язково означає мобілізацію. Він скоріше є процедурою підтримання актуальної інформації про громадян для формування мобілізаційного резерву.

Мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка"

Таку повістку вручають військовозобов'язаним особам, які після проходження військово-лікарської комісії були визнані придатними до військової служби. Саме цей документ є серйозним розпорядженням і викликає громадян для негайного призову у зв'язку з мобілізацією.

У повістці мають бути вказані:

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат), призов на військову службу);

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відмовитися від вручення повістки можна, лише якщо вона містить хибні персональні дані. Але тоді співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову у присутності свідків.

Втім, навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить на фронт. Особа, яка не має військового досвіду, направляється до навчального центру. Якщо людина служила в лавах ЗСУ, то її направляють до пункту постійної дислокації військової частини.

Що буде якщо проігнорувати повістки на відправку і бойову

Людина, яка не з’явиться після отримання повістки можете бути притягнутими до відповідальності: спочатку адміністративну, а потім - кримінальну.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін каже, якщо військовозобов’язаний вперше не прибуває до військкомату після отримання повістки для оновлення даних – це кваліфікується як порушення правил військового обліку. Тоді складається протокол про адмінпорушення. Штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів - 850-1700 грн. Такий самий розмір штрафу передбачений і за повторне правопорушення. Вже після цього настає кримінальна відповідальність.

Якщо ж людина, яка оновила свої військово-облікові дані, пройшла ВЛК і була визнана придатною до служби у воєнний час, але вона не з’явилася за бойовим розпорядженням до пункту збору - це ухилення від мобілізації.

"Вона вже військовослужбовець, який потрібен на певній ділянці фронту, а вона просто зникає. У цих випадках застосовується ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період". Це карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років", - додав представник ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що для деяких громадян України можуть змінитися правила перетину кордону після того, як закон про мобілізацію набере чинності.

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