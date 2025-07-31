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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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247
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1 хв

Повістка відтепер може прийти поштою: кого це стосується

Відтепер мобілізаційні розпорядження надходитимуть поштою цінним листом. Зміни торкнуться військовозобов’язаних із чинним ВЛК без відстрочки

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Повістка

Повістка / © ТСН.ua

Військовозобовʼязані, які пройшли ВЛК і не мають права на відстрочку, відтепер можуть отримати мобілізаційне розпорядження через “Укрпошту”.

Про це йдеться в постанові Кабміну №916 від 30 липня 2025 року.

Згідно з новими правилами, мобілізаційні повістки на відправку до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які:

  • щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК),

  • мають чинне ВЛК, але не мають діючої відстрочки.

Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.

Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через Укрпошту. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.

Також нагадаємо, що в Україні змінили правила військового обліку для частини медиків. Кабмін оновив правила військового обліку для 25-річних чоловіків і жінок із медичною освітою. Дані вноситимуться автоматично, а звання присвоюватиметься без відвідування ТЦК.

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