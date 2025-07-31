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Повістка відтепер може прийти поштою: кого це стосується
Відтепер мобілізаційні розпорядження надходитимуть поштою цінним листом. Зміни торкнуться військовозобов’язаних із чинним ВЛК без відстрочки
Військовозобовʼязані, які пройшли ВЛК і не мають права на відстрочку, відтепер можуть отримати мобілізаційне розпорядження через “Укрпошту”.
Про це йдеться в постанові Кабміну №916 від 30 липня 2025 року.
Згідно з новими правилами, мобілізаційні повістки на відправку до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які:
щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК),
мають чинне ВЛК, але не мають діючої відстрочки.
Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.
Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через Укрпошту. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.
Також нагадаємо, що в Україні змінили правила військового обліку для частини медиків. Кабмін оновив правила військового обліку для 25-річних чоловіків і жінок із медичною освітою. Дані вноситимуться автоматично, а звання присвоюватиметься без відвідування ТЦК.