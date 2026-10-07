"Повістка — не дозвіл заходити в дім": Лубінець заявив про системні порушення ТЦК і звернувся до Драпатого

Чи можуть військові ТЦК заходити на приватну територію / © Дмитро Лубінець

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що випадки проникнення працівників ТЦК на приватну територію та до будинків громадян під час мобілізаційних заходів набувають системного характеру. Він наголосив, що повістка не є дозволом заходити до чужого житла без дозволу.

Про це Лубінець написав у соцмережах.

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«На жаль, уже дійшло до того, що під час мобілізаційних заходів, за повідомленнями громадян, представники ТЦК та СП можуть ймовірно незаконно проникати на приватну територію та до будинків», — зазначив він.

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Омбудсмен наголосив, що проникнення на приватну територію без дозволу та законних підстав — це правопорушення, а не мобілізація.

Лубінець пригадав такий інцидент на Хмельниччині, відео якого поширилося в Мережі. Крім того, під час нещодавнього моніторингового візиту Офісу омбудсмена на Черкащині військовозобов’язаний також повідомив про можливе незаконне проникнення до його дому.

«Це вже набуває системного характеру», — додав омбудсмен.

Він звернувся до військових ТЦК із закликом пам’ятати:

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повістка — не дозвіл зайти до чужого дому;

присутність поліцейських поруч не означає автоматичного права проникати до житла.

«Якщо для цього є законні підстави, вони мають бути передбачені законом, а встановлена процедура — дотримана. Мобілізація необхідна для оборони України. Але вона не може бути виправданням для порушення закону», — наголосив Лубінець.

Також він закликав головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого забезпечити, щоб такі дії припинилися і не стали нормою.

Нагадаємо, у Львові під час мобілізаційних заходів військовослужбовці ТЦК та СП застосували силу до цивільних. Під час конфлікту один із представників групи оповіщення дістав табельну зброю.

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