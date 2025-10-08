- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 2 хв
Повістка попри інвалідність: юрист пояснив, коли ТЦК діє незаконно і що робити громадянам
За словами юриста, виклик людей з інвалідністю на ВЛК є протизаконним.
В умовах воєнного стану українці дедалі частіше стикаються із ситуаціями, коли повістки або направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) отримують люди зі встановленою інвалідністю.
Про це йшлося у коментарі юриста Владислава Дерія порталу «Юристи.UA».
Він зазначив, що виклик осіб з інвалідністю на ВЛК є протизаконним. Законодавство чітко визначає, що на медкомісію не можуть направляти громадян із будь-якою групою інвалідності — першою, другою чи третьою. Адже сам статус інвалідності вже засвідчує непридатність до військової служби.
«Особи з інвалідністю не проходять ВЛК. Якщо ТЦК видає направлення таким громадянам — це порушення їхніх прав», — наголосив юрист.
Втім, у практиці трапляються випадки, коли ТЦК все ж надсилає повістки людям із інвалідністю. За словами фахівця, це може бути помилка або перевищення повноважень.
Що робити, якщо повістка вже отримана: покрокові дії
Юрист радить діяти послідовно.
Подати документи про інвалідність у ТЦК або через застосунок «Резерв+», щоб оформити офіційну відстрочку від мобілізації.
Якщо направлення на ВЛК все ж видали, варто пройти комісію, аби отримати офіційне підтвердження непридатності й виключення з військового обліку.
У разі порушень можна оскаржити дії ТЦК — подати скаргу до Міністерства оборони або звернутися до суду. Це допоможе захистити свої права та зафіксувати порушення.
Юридичні поради та захист прав
Фахівці наголошують: навіть під час воєнного стану права людей з інвалідністю залишаються захищеними законом. Їх не мають права мобілізовувати чи змушувати проходити ВЛК.
У разі сумнівних дій ТЦК юристи радять звертатися по допомогу до адвокатів, правових волонтерів або безкоштовних консультацій при громадах.
«Головне — не мовчати і не ігнорувати повістку. Якщо є інвалідність — закон повністю на вашому боці», — підсумував Владислав Дерій.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав відповіді на актуальні запитання про мобілізацію в Україні. Зокрема, що варто знати чоловікам, яким виповнюється 25 років. Адже в Україні оновили правила ведення військового обліку.