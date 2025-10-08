ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
105
2 хв

Повістка попри інвалідність: юрист пояснив, коли ТЦК діє незаконно і що робити громадянам

За словами юриста, виклик людей з інвалідністю на ВЛК є протизаконним.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Повістка попри інвалідність: юрист пояснив, коли ТЦК діє незаконно і що робити громадянам

Мобілізація українців з інвалідністю

В умовах воєнного стану українці дедалі частіше стикаються із ситуаціями, коли повістки або направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) отримують люди зі встановленою інвалідністю.

Про це йшлося у коментарі юриста Владислава Дерія порталу «Юристи.UA».

Він зазначив, що виклик осіб з інвалідністю на ВЛК є протизаконним. Законодавство чітко визначає, що на медкомісію не можуть направляти громадян із будь-якою групою інвалідності — першою, другою чи третьою. Адже сам статус інвалідності вже засвідчує непридатність до військової служби.

«Особи з інвалідністю не проходять ВЛК. Якщо ТЦК видає направлення таким громадянам — це порушення їхніх прав», — наголосив юрист.

Втім, у практиці трапляються випадки, коли ТЦК все ж надсилає повістки людям із інвалідністю. За словами фахівця, це може бути помилка або перевищення повноважень.

Що робити, якщо повістка вже отримана: покрокові дії

Юрист радить діяти послідовно.

  1. Подати документи про інвалідність у ТЦК або через застосунок «Резерв+», щоб оформити офіційну відстрочку від мобілізації.

  2. Якщо направлення на ВЛК все ж видали, варто пройти комісію, аби отримати офіційне підтвердження непридатності й виключення з військового обліку.

  3. У разі порушень можна оскаржити дії ТЦК — подати скаргу до Міністерства оборони або звернутися до суду. Це допоможе захистити свої права та зафіксувати порушення.

Юридичні поради та захист прав

Фахівці наголошують: навіть під час воєнного стану права людей з інвалідністю залишаються захищеними законом. Їх не мають права мобілізовувати чи змушувати проходити ВЛК.

У разі сумнівних дій ТЦК юристи радять звертатися по допомогу до адвокатів, правових волонтерів або безкоштовних консультацій при громадах.

«Головне — не мовчати і не ігнорувати повістку. Якщо є інвалідність — закон повністю на вашому боці», — підсумував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав відповіді на актуальні запитання про мобілізацію в Україні. Зокрема, що варто знати чоловікам, яким виповнюється 25 років. Адже в Україні оновили правила ведення військового обліку.

