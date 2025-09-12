- Дата публікації
Повістка поштою: адвокати повідомили, що має містити цей документ
Повістка, надіслана поштою, нічим не відрізняється від повістки, врученої особисто.
В Україні змінились правила вручення надісланих поштою повісток. Тепер цей документ вважається врученим, що унеможливлює ухилення від мобілізації.
Який вигляд має мати повістка, що надійшла поштою, пояснили юристи адвокатського об'єднання.
Згідно з новими правилами, повістка щодо призову та відправлення до місця служби має вручатися під особистий підпис. Якщо ж вручити її особисто неможливо, то ТЦК і СП мають надсилати документ поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
“Фіксація вручення рекомендованим листом із повідомленням про вручення гарантує підтвердження отримання документа адресатом”, – йдеться у повідомленні.
Який вигляд має повістка
Повістка – це офіційний документ. Документ, надісланий поштою, не відрізняється від повістки, врученої особисто. Вона містить:
назву документа – «Повістка»;
персональні дані отримувача (прізвище, ім’я, по батькові, адреса реєстрації);
мета виклику – наприклад, медичний огляд (проходження військово-лікарської комісії), уточнення даних, призов на військову службу тощо;
дата, час і місце виклику;
ечатка та підпис відповідальної особи.
“Важливо перевірити, чи правильно вона заповнена: обов’язковою є наявність печатки, підпису керівника ТЦК та СП та інших реквізитів згідно з вимогами чинного законодавства”, - додають адвокати.
Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни щодо вручення повісток поштою. Їх формуватимуть на основі даних із реєстрів військовозобов'язаних, які обмінюються інформацією з іншими державними базами, усуваючи потребу в паперових носіях. Нововведення стосується військовозобов’язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і не мають чинної відстрочки від мобілізації.