Укрaїнa
596
Повістка поштою: адвокати повідомили, що має містити цей документ

Повістка, надіслана поштою, нічим не відрізняється від повістки, врученої особисто.

Олена Капнік
Повістка поштою.

Повістка поштою.

В Україні змінились правила вручення надісланих поштою повісток. Тепер цей документ вважається врученим, що унеможливлює ухилення від мобілізації.

Який вигляд має мати повістка, що надійшла поштою, пояснили юристи адвокатського об'єднання.

Згідно з новими правилами, повістка щодо призову та відправлення до місця служби має вручатися під особистий підпис. Якщо ж вручити її особисто неможливо, то ТЦК і СП мають надсилати документ поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

“Фіксація вручення рекомендованим листом із повідомленням про вручення гарантує підтвердження отримання документа адресатом”, – йдеться у повідомленні.

Який вигляд має повістка

Повістка – це офіційний документ. Документ, надісланий поштою, не відрізняється від повістки, врученої особисто. Вона містить:

  • назву документа – «Повістка»;

  • персональні дані отримувача (прізвище, ім’я, по батькові, адреса реєстрації);

  • мета виклику – наприклад, медичний огляд (проходження військово-лікарської комісії), уточнення даних, призов на військову службу тощо;

  • дата, час і місце виклику;

  • ечатка та підпис відповідальної особи.

“Важливо перевірити, чи правильно вона заповнена: обов’язковою є наявність печатки, підпису керівника ТЦК та СП та інших реквізитів згідно з вимогами чинного законодавства”, - додають адвокати.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни щодо вручення повісток поштою. Їх формуватимуть на основі даних із реєстрів військовозобов'язаних, які обмінюються інформацією з іншими державними базами, усуваючи потребу в паперових носіях. Нововведення стосується військовозобов’язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і не мають чинної відстрочки від мобілізації.

