Повістка поштою прийшла із запізненням: що робити, щоб уникнути штрафу від ТЦК

Повістка

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Якщо повістку, надіслану поштою, фактично отримали вже після зазначеної в ній дати явки, важливо зафіксувати дату вручення, повідомити про причину неявки та зберегти документи, які підтверджують запізнілу доставку.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Ситуація, коли повістка приходить поштою вже після дати, на яку людину викликали для уточнення військово-облікових даних, не означає автоматичного накладення штрафу. Значення мають фактична дата отримання документа та обставини, за яких людина не змогла виконати зазначену в ньому вимогу.

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Коли повістка вважається отриманою

Для повісток, які надсилаються поштою, важливою є фактична дата отримання поштового відправлення. Підтвердити її можна інформацією або документами поштового оператора.

Наприклад, якщо у документі зазначена дата явки 1 жовтня, але лист фактично доставили 3 жовтня, ці дати мають різне значення.

Саме зазначення в повістці дати 1 жовтня ще не означає, що людина могла виконати вимогу цього дня, якщо документ на той момент їй фактично не був доставлений.

Якщо людина не прибула у визначений строк, вона має не пізніше трьох днів повідомити про причину неявки, а після цього прибути у строк, що не перевищує семи календарних днів.

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Якщо причиною стала запізніла доставка, слід повідомити, що повістка фактично була отримана вже після зазначеної в ній дати явки.

Які документи потрібно зберегти

Конверт після отримання повістки викидати не варто, оскільки він може підтвердити дату доставки.

Рекомендується зберегти конверт із поштовими відмітками, саму повістку, повідомлення про вручення, якщо воно є, інформацію поштового оператора про дату отримання, а також інші документи, які можуть підтвердити, коли саме було доставлено лист.

Чи буде штраф

Сам факт неявки у дату, зазначену в повістці, ще не означає автоматичного накладення штрафу.

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У кожному випадку мають значення конкретні обставини: чи була повістка фактично вручена до дати явки та чи могла людина об’єктивно виконати зазначену в ній вимогу.

Ситуація, коли документ доставили вже після дати, на яку потрібно було прибути, відрізняється від випадку, коли людина отримала його завчасно, але без поважної причини не виконала вимогу.

Тому при запізнілому отриманні повістки важливо зафіксувати фактичну дату її вручення, своєчасно повідомити про причину неявки та виконати вимогу щодо прибуття у встановлений строк.

Раніше ми писали про те, що у Раді готують нові умови для відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, від 1 жовтня військовозобов’язані зможуть подовжувати відстрочку від мобілізації через ЦНАП за новими правилами. Це стосується тих, у кого термін дії документа вже закінчується.

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