Повістка поштою: чи вважається вона врученою, якщо лист не надійшов, і чи можливо це оскаржити

Адвокат Володимир Кишеня пояснив, що повістка поштою вважатиметься врученою навіть у разі, якщо адресат її не отримав. Також він наголосив, що повістку неможливо оскаржити.

Про це він сказав на своєму ТikTok.

"Оскарженню повістки не підлягають. Були певні спроби, є певна судова практика. Тому оскаржити можна винятково постанову, яка буде винесена за результатами вручення такої повістки в тому разі, якщо ви за цією повісткою не з'явитеся. Що стосується належним чином вручення, то у нас існує постанова Кабміну, якою затверджено певний порядок, яким передбачено вручення повісток. Повістка вважатиметься врученою навіть у тому разі, якщо адресат відмовляється від отримання такої повістки або не проживає за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання", – сказав Володимир Кишеня.

Адвокат зазначив, що бувають такі моменти, коли "Укрпошта" не вручає такий лист або повідомляє про те, що його не вдалося вручити. Він додав, що зараз дуже активно надходять повістки поштою.

Зазначимо, що деякі ЗМІ повідомили, що “Укрпошта” почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК.

Нагадаємо, на Вінниччині хотіли мобілізувати пенсіонера, у якого є розлади психіки через алкоголізм.

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