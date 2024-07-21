Повістка поштою: кому надсилатимуть та коли вона вважається врученою

Якщо людини не було фізично на місці, а лист повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.

В Україні від 16 липня повістки почали надсилати повістки поштою. Повістка вважатиметься врученою навіть якщо громадянин від неї відмовився або не поставив підпис.

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

ТЦК насамперед будуть викликати тих осіб, які не оновили свої військово-облікові дані у період з 18 травня по 16 липня, аби вони все ж таки виконали вимогу закону. Але, тих, хто оновив персональні дані у відведений 60-денний термін, теж можуть викликати повісткою з метою проходження ними військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Надсилання повісток поштою здійснюватимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Повістка буде надсилатись рекомендованим листом (процедуру визначено постановою Кабінету міністрів України №560)", - пояснили в Міноборони.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється, знову ж таки, під підпис. Або лист повертається - і тоді вважається, що його було доставлено.

"Якщо людини не було фізично на місці, а лист повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", - пояснив він.

Коли повістка вважається врученою

У разі надсилання повістки поштою, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення позначки про відсутність громадянина за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

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Додамо, поважною причиною несвоєчасного оновлення даних в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки може бути лише хвороба.

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