Повістка поштою: у Міноборони пояснили, за яких умов вважатиметься врученою

Після 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Про це в ефірі "1+1" повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так", – сказав він.

Лазуткін також уточнив алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.

"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена... Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", – пояснив речник Міноборони.

Варто зазначити, що повістка в двері не вважатиметься законно врученою. Втім, повістку вважатимуть врученою, якщо її вручать особисто людині, якої вона стосується. Крім того, на ній потрібно поставити підпис про отримання. Інакше — цей документ не матиме юридичної сили.

Раніше ми пояснювали, чи можна відмовитися від вручення повістки та які можуть бути наслідки.

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