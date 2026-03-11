Повістка / © ТСН.ua

Навіть якщо повістка, надіслана територіальним центром комплектування, містить помилки у оформленні, військовозобов’язаний громадянин має відреагувати на виклик. Юристи пояснюють, що неточності у документі не звільняють від обов’язку з’явитися до ТЦК.

Про це повідомляють юристи на порталі Юристи.UA.

За словами юристів, повістка — це офіційний документ, за допомогою якого територіальні центри комплектування викликають військовозобов’язаних громадян. Її можуть вручати для уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії або інших процедур військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку на проходження ВЛК. За його словами, у документі були помилки — неповна печатка, а також виправлена дата і час прибуття до ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи повинен він з’явитися до територіального центру комплектування у такій ситуації.

Що кажуть правозахисники

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що навіть у разі помилок у повістці громадянин має виконати вимогу щодо прибуття до ТЦК.

За його словами, «незважаючи на помилки у повістці, ви були зобов’язані з’явитись за викликом ТЦК на проходження ВЛК». Тобто неточності у документі не скасовують обов’язку військовозобов’язаного з’явитися до територіального центру комплектування.

Адвокат також пояснив, що питання штрафу залежить від конкретних обставин. За його словами, повідомлення, яке громадянин може отримати у застосунку Резерв+, не завжди означає автоматичне накладення штрафу.

«Сповіщення, яке ви отримали у Резерв+, це лише пропозиція визнати правопорушення та надати згоду притягнути Вас до адмінвідповідальності без Вашої присутності», — пояснив Айвазян.

Адвокат зазначив, що громадянин може звернутися до ТЦК із заявою про закриття справи або скасування розшуку, якщо минули строки притягнення до адміністративної відповідальності.

Таку заяву можна подати електронною поштою або надіслати рекомендованим листом через «Укрпошту».

У разі відмови територіального центру комплектування, громадянин має право оскаржити бездіяльність установи у судовому порядку.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила вручення повісток, які надсилають поштою. Відтепер такий документ вважається офіційно врученим навіть у разі поштового відправлення, що ускладнює можливість уникнути мобілізації.

Згідно з новими правилами, повістку про мобілізацію та відправлення до місця служби мають вручати під особистий підпис. Якщо зробити це неможливо, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть надіслати документ рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Юристи пояснюють, що така процедура дозволяє зафіксувати факт отримання документа адресатом. Саме повідомлення про вручення підтверджує, що повістка була доставлена.

Водночас документ, надісланий поштою, не відрізняється від повістки, яку вручають особисто. Він має містити назву документа, персональні дані отримувача, мету виклику, дату, час і місце прибуття до ТЦК, а також підпис відповідальної особи та печатку.

Адвокати наголошують, що під час отримання такого документа варто перевірити правильність його оформлення та наявність усіх необхідних реквізитів відповідно до чинного законодавства.

До слова, в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).