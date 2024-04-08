Повістка журналісту через викриття статків високопосадовця СБУ: відкрито кримінальне провадження

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження після того, як журналісту "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який провів розслідування і виявив у голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартири на понад 25,5 млн грн, представники військкомату намагалися вручили повістку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

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