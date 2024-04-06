Повістка журналісту за викриття мільйонних статків голови кібербезпеки СБУ: Малюк поінформований про ситуацію

Журналісту Євгенію Шульгату, який провів гучне розслідування і виявив у голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка мільйонні статки, зокрема квартири на понад 25,5 млн грн, представники військкомату 1 квітня намагалися вручили повістку.

Як зазначив народний депутат Ярослав Юрчишин, очільник СБУ Василь Малюк вже знає про цю ситуацію.

Про це він написав у Facebook.

"Зустрілися по гарячим слідам з головою Служби безпеки України. Проговорили і співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією, і допомогу поневоленим Росією народам і взаємодію з соціальними мережами для посилення нашої інформаційної безпеки. Подякував за внесок у збройну відсіч агресору. Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги", - написав він.

У коментарях під своїм постом на запитання, чи знає Василь Малюк про ситуацію із журналістом Євгенієм Шульгатом, Юрчишин відповів ствердно.

Коментар Ярослава Юрчишина у Facebook / Фото: скриншот

Нагадаємо, журналісти знайшли у голови кібербезпеки СБУ журналісти виявили квартири на понад 25,5 млн грн – все купили мама і дружина.

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