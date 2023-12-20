Повістки мають отримувати навіть діти чиновників: військовий про "розумний підхід" до мобілізації

За словами Касьянвоа, якщо не буде поповнень, ворог може прорвати фронт і знову опинитися під Києвом.

Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов спробував дати свої відповіді на деякі важливі запитання, які ставилися президентові Зеленському на пресконференції, і які стоять перед країною.

Своїми роздумами Касьянов поділився у Facebook.

Мобілізація пів мільйона людей

Касьянов прокоментував пропозицію Генштабу мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

"Моя відповідь: така мобілізація необхідна. Її треба було проводити ще пів року тому. На фронті гостро не вистачає бійців. У нас великі втрати. Противник має чисельну перевагу. Ті, хто воює, робить це вже щосили, без відпочинку, і якщо не буде свіжих підготовлених поповнень, ворог може прорвати фронт, і тоді президенту вже не доведеться ухвалювати непопулярних рішень. Якщо ворог прорве фронт, він може захопити нові території, взяти десятки тисяч полонених і знову опинитися під Києвом. Тоді виборів точно не буде", – зазначив військовий.

Водночас він наголошує, що мобілізація має бути "прозорою і розумною". Повістки мають отримувати всі – навіть діти чиновників, політиків, великих бізнесменів.

Зниження мобілізаційного віку

На думку Касьянова, необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

"У нас сьогодні армія людей похилого віку, в середньому далеко за 45 років. Це абсурд, коли інсультники та інфарктники намагаються воювати, а молоді та здорові сидять у тилу. Завжди і скрізь, у всіх війнах, у діючу армію брали молодь, насамперед від 18 до 25 років, потім - до 35 років, а старших за 45 років – або не брали в армію взагалі, або з них формували народне ополчення. У нас усе з точністю навпаки. Така армія воює погано", – вважає Касьянов.

Розумний підхід

Військовий виступає проти "полювання" військкоматів на призивників.

"Мобілізація має бути розумною – не можна гребти всіх підряд, кого зумів зловити військкомат. Люди, зайняті на критично важливих виробництвах, зайняті виробництвом зброї та військової техніки, повинні мати залізну, стовідсоткову бронь. Люди, які мають здібності до управління дронами, повинні ставати операторами. Механіки – займатися технікою, програмісти – програмуванням, тощо", – зазначає він.

Мобілізація жінок

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Касьянов виступає за мобілізацію жінок, у яких немає дітей. Йдеться не тільки про лікарів, психологів, бухгалтерів і комірників.

На його думку, із жінок можна формувати окремі жіночі підрозділи для охорони військових об'єктів у тилу, оборони узбережжя, для протиповітряної оборони (наприклад, мисливці за "шахедами" можуть бути жінками), для прикриття держкордону на півночі країни. Таким чином можна вивільнити до 150 тисяч чоловіків для інших напрямків.

Ціна мобілізації – виживання країни

"Ціна мобілізації – це не тільки питання грошей. У нас, по-суті, немає вибору. Звичайно, якщо просто порахувати вартість обмундирування, спорядження, утримання - вийде астрономічна сума. Але на кону саме існування України, тому необхідно ухвалювати рішення про мобілізацію, і шукати гроші. У тому числі шляхом скорочення державних видатків за іншими статтями бюджету", – підсумував Юрій Касьянов.

Раніше військовий експерт Петро Черник оцінив, чи зможе Україна підготувати до війни 500 тис. потенційних мобілізованих.

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