Повістки на блокпостах: чи існують законні підстави відмовитися від отримання — роз’яснення адвоката

Під час оголошеної мобілізації в Україні повістки з викликом до Територіального центру комплектації ( ТЦК) часом роздають на блокпостах.

Адвокат Роман Сімутін в коментарі “Фактам” пояснив, чи є законні підстави відмовитись від її отримання.

Юрист нагадав, що блокпости створюються за наказом військового командування, а особливий режим запроваджується за спільним наказом з військово-цивільною адміністрацією (ВЦА).

“Саме цим наказом і надаються повноваження військовим на перевірку документів, поверхневий огляд автомобіля тощо. Чому? Бо на цьому об’єкті діє особливий режим, який частково обмежує конституційні права та надає законні повноваження згаданим органам влади. Тому вимога пред’явити документ (не передати в руки) для перевірки особи — законна”, - зауважив Роман Сімутін.

Водночас він додав, що під час перевірки документів військові не мають права вручати повістки, оскільки вони не є представниками Територіального центру комплектації з відповідними повноваженнями.

Вручення повістки на блокпості представником ТЦК, за словами Сімутіна, теж не має законних підстав.

“Перевіряти документи може лише військовий та поліціянт, які, пересвідчившись у вашій особі, повинні побажати гарної дороги та дозволити проїзд, бо не мають права передавати ваші персональні дані третім особам. Якщо ж військовий наполягатиме на передачі йому документів, попросіть у нього наказ про створення блокпоста, де мають бути прописані такі повноваження”, - радить юрист, наголосивши, що на таке прохання, за звичай, залишається без відповіді.

Нагадаємо, адвокат Андрій Новак розповів, чи правомірно видавати повістки на вулицях, як розпізнати правильно заповнений документ та чи можна від нього відмовитися.

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