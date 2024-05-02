Повістки на блокпостах: що потрібно знати з ухваленням нового закону про мобілізацію

В Україні не визначено спеціальних місць, де можуть видавати повістки.

Вручати повістки на блокпостах під час мобілізації в Україні насправді можуть. Так само, як і просто на вулиці, поблизу магазинів, держустанов та в інших громадських місцях.

Про це сказав адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна".

"Законом надано повноваження службовим особам ТЦК, а також Національній поліції здійснювати перевірку військово-облікових документів осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Громадянин зобов’язаний пред’явити такий документ, щоб уповноважена особа могла його прочитати. За таких обставин під час перевірки документів на блокпосту громадянам можуть вручати повістки", – зазначив фахівець.

З ухваленням нового закону про мобілізацію у громадян виникають нові обов’язки

"Якщо до ухвалення цього закону форма і зміст повістки визначалися постановою Кабінету міністрів України, то зараз обов’язкові реквізити повістки передбачили законом", – зазначив Антон Маринич.

Що змінилося у повістці про виклик до ТЦК та СП

Як і раніше, прізвище, ім’я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка, найменування територіального центру комплектування та соцпідтримки, що видав повістку, мета виклику до ТЦК, місце, день і час явки за викликом, підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, реєстраційний номер повістки, а також роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки – в переліку обов’язкових реквізитів.

А ось "Розпорядження відповідного ТЦК та СП про оповіщення", що, власне, спрощує оформлення такої повістки, прибрали, зауважує адвокат.

Він також розповів, якщо повістку вручено і особа розписалася в ній, але не може з’явитися того дня, який вказаний у повістці, тоді поважними причинами неприбуття можуть бути:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

смерть близького родича;

інші обставини, які позбавили його можливості прибути особисто.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що для деяких громадян України можуть змінитися правила перетину кордону після того, як закон про мобілізацію набере чинності.

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