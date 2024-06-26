Повістки на блокпостах: у ТЦК пояснили, кому вручають і як реагують українці

На мобільному блокпості щодня вручають декілька повісток, визначаючи кандидатів на виклик до ТЦК візуально та за документами. Ідуть на конфлікт та виявляють агресію щодо представників військкомату здебільшого молоді люди віком 25-30 років.

Про це розповів представник Рівненського обласного ТЦК та СП Валентин, який працює на мобільному блокпості, журналістам “Суспільного”.

За його словами, щодня на блокпості вручають 2-4 повістки, іноді — 5, а виклики вручають після перевірки документів.

“Документи, візуально дивимося, людина підлягає мобілізації чи ні по віку. Якщо людина старшого віку — просто питаємо, якого року народження. Якщо підлягає — видаємо повістку", - розповів представник ТЦК.

Також читайте В Одесі працівники поліції та ТЦК змушені були носити цивільного на руках: відео

Здебільшого водії, яких зупиняли на блокпості у присутності журналістів, реагували на працівників ТЦК спокійно. Один з чоловіків пояснив, що він 1958 року народження і не підлягає мобілізації.

"Якби мав відповідний вік, то вже був би там. Пішов би захищати державу. А так — чим можу, то тут допомагаю", - пояснив він.

Інший водій не мав при собі військово-облікових документів і зізнався, що через зайнятість досі не оновив персональні дані, від повістки спершу відмовлявся, але коли дізнався, що буде оголошений в розшук — підписав отриманий виклик.

При цьому він висловив думку, що людям треба давати мотивацію йти на фронт, а не “виловлювати” їх на дорозі. “Але раз попався, то попався", - додав чоловік.

Представник ТЦК зазначив, що переважно вручення повісток відбувається без ексцесів, часом військовозобов'язані просять виписати на конкретний день і певну годину. Але бувають випадки, що люди втікають, не надають документів. У такому разі їх можуть оголосити в розшук, оштрафувати та примусово доставити у ТЦК. А йдуть на конфлікт та проявляють агресію, за його словами, здебільшого молоді люди віком 25-30 років.

Люди заблокували трасу на Львівщині, бо водія забрали до ТЦК – відео

Нагадаємо, поліція має право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

Читайте також: