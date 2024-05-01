"Повістки не раздають": в Україні відкрили ще один центр рекрутингу (фото)

Відтепер центр рекрутингу із доступом до сотень вакансій в підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України працюватиме і на Закарпатті.

Від 1 травня в Ужгороді працюватиме новий Центр рекрутингу української армії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

"Ви шукаєте інформацію про вакансії та умови служби? Відвідайте нас анонімно! Нагадую, у центрах рекрутингу не роздають повістки, їхня функція суто інформативна. Відтак тут доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, та Державної прикордонної служби України", - написала Наталія Калмикова.

Центр рекрутингу Фото: Nataliia Kalmykova

За словами заступниці міністра оборони України, загальноукраїнська база вакансій має понад 10 тисяч вакансій в силах оборони по всій державі.

Центр рекрутингу Фото: Nataliia Kalmykova

Калмикова також зауважила, що рекрутування також можливе навіть після отримання повістки про уточнення даних.

"Це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні, і невдовзі ми відкриємо таких центрів ще більше по всій країні", - додала вона.

Зазначимо, що рекрутинговий центр розташовано у місті Ужгорож, на площі Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу).

Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00.

Раніше стало відомо про відкриття у приміщенні ЦНАП Солом’янського району Києва першого в столиці центру рекрутингу ЗСУ. Також планують відкриття і на Лівому березі, а згодом аналогічні центри можуть з'явитися в кожному столичному районі.

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