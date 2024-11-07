Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків.

Принцип "воюй або працюй" уже почав діяти: його суть полягає в тому, що військовозобов'язані, які не сплачують податки, першочергово отримують повістки на мобілізацію через систему "Оберіг".

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

Мета цього підходу — стимулювати громадян до офіційного працевлаштування та сплати податків, що сприятиме поповненню бюджету та зміцненню обороноздатності.

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"Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють", – сказав він.

Нагадаємо, що у листопаді цього року у мобільному застосунку “Резерв+” з’явиться функція оформлення відстрочки від призову до армії під час мобілізації. Скористатися нею зможуть три категорії військовозобов’язаних.