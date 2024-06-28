Повістки поштою надсилатимуть за новими правилами: що відомо

Тепер повістка від ТЦК "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 червня 2024 року № 747.

Зазначається, що внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Тепер повістка або інший документ про виклик до ТЦК та СП "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Норму про "повідомленням про вручення" включено до інших нормативних документів, зокрема до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Нагадаємо, представник Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що наразі в Україні не запроваджуватимуть електронні повістки. Також таку можливість не розглядають уряд і військове керівництво.

Повістки приходитимуть поштою! Нововведення від 16 липня!

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