Повістки поштою: Кабмін ухвалив проєкт важливої постанови

Кабінет міністрів України під час чергового засідання у вівторок, 9 липня, ухвалив проєкт постанови, яка упорядковує механізм централізованого друку і надсилання повісток поштою.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела в уряді.

У документі зазначається, що повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можуть:

централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення;

вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення.

Після формування такої повістки в той же день на неї накладається кваліфікований електронний підпис керівника районного (міського) ТЦК та СП або його відділу.

Централізований друк повісток здійснюватимуть:

Міністерство оборони;

державні поліграфічні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Зобов'язання щодо формування, друку та надсилання повісток визначаються договорами, укладеними між Міноборони, оператором поштового зв’язку та державними підприємствами у галузі поліграфії.

Нагадаємо, в Україні повістки надсилатимуть поштою від 18 липня.

Читайте також: