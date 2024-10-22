Повістки поштою: як формують списки оповіщення військовозобов’язаних

ТЦК має вручити повістку та проконтролювати, щоб військовозобов’язаний за нею з’явився.

Військовозобов'язані громадяни України вже отримують повістки поштою. Сповіщення приходять за адресами, відомими військкоматам, а за неявку передбачене покарання.

Хто ж вирішує, кому відправлять повістку, під час телемарафону розповів керівник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко.

За його словами, списки формують не Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ініціатива надходить від Міноборони.

"Певні алгоритми щодо внесення певних військовозобов'язаних до списків оповіщення створюються за ініціативою Міністерства оборони. Тобто, конкретно вони обирають за допомогою засобів системи "Оберіг" хто буде підлягати оповіщенню", - наголосив Коротченко.

Тим часом військкомати працюють вже на безпосередньому рівні виконання. до компетенції ТЦК входить тільки формування цих повісток..

"Зафіксувати їх або затвердити електронним підписом, і тоді вже вони відправляються до адресата певним ланцюгом", — розповів представник ТЦК.

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Зазначається, що зараз через "Укрпошту" надсилають повістки як українцям, які оновили свої військово-облікові дані, так і тим, хто не з’являвся до ТЦК. Коротченко наголосив, що ТЦК має вручити повістку та проконтролювати, щоб військовозобов’язаний за нею з’явився.

Як повідомлялося, існують випадки, коли повістки в Україні отримують ті, хто мають відстрочку і заброньовані. Адвокат Володимир Кишеня вважає, що повістки можуть надсилати всім, "не розбираючись, у кого є право на відстрочку, на бронювання".

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