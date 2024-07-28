Повістки поштою: якими будуть правила вручення — пояснення адвоката

День явки за викликом до ТЦК визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою.

Повістки, які будуть надсилати військовозобов’язаним та резервістам поштою, повинні містити опис вкладення та вручатися особисто під підпис.

На цьому наголосив адвокат Сергій Дубок в коментарі телеканалу “Суспільне”

Він нагадав, що відповідно до пункту 41 Постанови КМУ від 16.05.2024 № 560, повістка про виклик надсилається адресату не пізніше ніж протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

Також читайте Верховна Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

При цьому, як зазначив адвокат, день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

“Повістки централізовано друкуватимуться разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. Тобто лист-"повістка" повинен вручатись особисто під підпис”, - пояснив Сергій Дубок.

Нагадаємо, від 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.

Ото "бізнез" у ТЦК! 150 тисяч доларів щомісяця на ухилянтах!

Читайте також: