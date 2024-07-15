Повістки, штрафи та арешти рахунків: що зміниться для військовозобов'язаних після 16 липня

В Україні від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Так, військовозоб'язані до 16 липня повинні уточнити свої військово-облікові дані. Особам, які цього не зробили, загрожує покарання.

Як зміниться мобілізація після 16 липня - розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Останній день, щоб встигнути

До завершення терміну оноволення даних залишився лише один день. Це стосується:

військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років

призовників та резервістів;

осіб з відстрочкою та заброньованих;

військовозобов'язаних жінок.

Оновити дані можна зробити трьома способами:

піти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП)

скористатися послугою у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

уточнити дані у мобільному застосунку "Резерв+ ".

Як та кому вручатимуть повістки

Після 16 липня, на адресу проживання тих, хто оновив свої дані,в будь-який момент може надійти повістка із запрошенням на уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії.

У разі, якщо ВЛК визнає людину придатною до військової служби і у неї немає права на відстрочку, наступним кроком може стати вручення мобілізаційного розпорядження - "бойової повістки".

Повістки поштою

Після завершення терміну оновлення даних представники ТЦК і СП надсилатимуть громадянам повістки поштою. Але з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації.

Такі повістки не потребуватимуть обов’язкового особистого вручення в руки під підпис, вимога чого, як скаржились в ТЦК, істотно гальмувала мобілізацію раніше.

Повістка вважатиметься врученою у день, коли:

людина отримала її, і це підтверджує інформація або документи від поштового оператора;

у поштовому відділенні поставили відмітку про те, що призовник відмовився її отримати;

на пошті поставили відмітку, що військовозобов’язаного немає за адресою місця проживання.

Якщо особа не отримає повістку

У випадку, якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК, і представники звертаються до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього прохання надається п’ять днів. В іншому разі ТЦК вдаватиметься до жорстокіших заходів.

"У разі невиконання вимоги протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду з проханням про обмеження у праві керування автомобілем. Щоправда, законодавство передбачило винятки – позбавити людину такої можливості не можна, якщо авто є для нього основним джерелом заробітку або в родині є людина з інвалідністю. Утім, як саме працюватиме механізм обмеження керуванням авто, поки незрозуміло", - йдеться в повідомленні.

Докладно це роз'яснили в Міноборони:

Мобілізація в Україні: що загрожує порушникам

Хто може вручати повістки

Процедуру вручення повісток прописано у постанові Кабінету міністрів № 1487. Згідно з документом, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:

представники ТЦК, уповноважені наказом керівника ТЦК

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за наявності розпорядження ТЦК)

керівництво держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (лише за розпорядженням ТЦК)

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК)

Працівникам ТЦК "розв'яжуть руки"

Адвокатка Катерина Аніщенко про можливі сценарії, які чекають на порушників, розповіла ТСН.ua.

"У законі, який набув чинності 18 травня, чітко зазначені всі штрафні санкції для тих, хто не оновив дані. Буде офіційне направлення повістки на відому адресу реєстрації. Відповідно буде безліч судових справ щодо притягнення таких порушників до відповідальності", - зазначає адвокатка.

До цього Катерина Аніщенко додає: "Якщо ж ми будемо говорити про фізичну зупинку військовозобов’язаних громадян, то я не виключаю, що буде здійснено примусовий супровід з метою поставити особу на військовий облік. А ті, хто перебуває в розшуку – відносно таких осіб поліція має право вчинити адміністративне затримання, тобто примусово доправляти до ТЦК, де їх примусово ставитимуть на військовий облік".

На запитання про алгоритм позбавлення права керування транспортом адвокатка каже так: "В законі передбачено, що така можливість є. Для того, щоб позбавити права на керування транспортом, потрібна позовна заява до суду. Цьому має передувати ціла низка невиконання дій ухилянтом. Зокрема, неотримання повістки, неявка за цією повісткою, адміністративне затримання виявилося безрезультатним. Лише після цього, коли до ТЦК повернуться всі ці відповіді, до суду подаватиметься заява від ТЦК щодо заборони керування транспортом".

Адвокатка резюмує, що дії ТЦК та поліції будуть більш жорсткими після 16 липня щодо тих, хто не оновив дані.

"Вважаю, що працівникам ТЦК повністю "розв’яжуть руки", буде здійснюватися відеофіксація цього процесу. Ми читатимемо новини про те, що блокпости будуть встановлювати на вулицях, у містах тощо".

Мобілізація в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

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