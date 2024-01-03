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Повістки у "Дії": експерт сказав, наскільки швидко можна запустити цю функцію

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Повістки у "Дії": експерт сказав, наскільки швидко можна запустити цю функцію

Верховна Рада готує законопроєкт про мобілізацію: будуть повістки через електронну пошту / Фото: ТСН.ua

На думку Корсуна, у випадку погіршення ситуації такий варіант може бути реалізований.

Електронні повістки у "Дії" запустити дуже просто. Йдеться про технологічну складову, а не юридичну чи політичну.

Про це в інтервю Telegraf розповів експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу боротьби з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун.

"Просто до "Дія" можна "прикрутити" ще один функціонал і повідомляти про порядок денний, адже кожен користувач "Дія" ідентифікований з ніг до голови. Якщо ситуація з мобілізацією погіршиться, запустити цю функцію – це кілька днів", – переконаний він.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що повісток у "Дії" не буде ніколи.

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Дата публікації
Перегляди
183
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