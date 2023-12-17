Повістки у Полтаві розносять у супроводі поліцейських: в ТЦК пояснили причину

Адресне оповіщення військовозобов’язаних громадян у Полтаві, яке проводять працівники ТЦК у супроводі представників поліції, покликане зекономити час на розшукові заходи.

Таке пояснення зробив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі Українського радіо "Полтава".

За його словами, вручення мобілізаційних повісток за місцем проживання є основним способом оповіщення, оскільки в ТЦК є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів – це його адреса проживання.

Якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше, пояснив Істомін, його можуть доставити примусово працівники поліції.

“Як було раніше? Він [військовозобов’язаний] порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати", - зазначив речник ТЦК.

У межах посилення мобілізації, за його словами, у Полтаві представників ОСББ зобов’язано надавати доступ до під’їздів.

“Представники ТЦК заходять в під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз в жодному разі про видачу повістки, як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК", — додав Роман Істомін.

Сповіщення у громадських місцях він називає “вимушеним заходом”, оскільки не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК.

“Виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали, вони є нічим іншим, як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють", — зазначив Роман Істомін.

Нагадаємо, на Київщині територіальні центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та органи місцевої влади запроваджують посилення мобілізації громадян.

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