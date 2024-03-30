Повістки у поштових скриньках: чи законно це і що робити, якщо прийшов штраф за неприбуття до ТЦК

Юристка пояснила, що загрожує за неприбуття до ТЦК за повісткою з поштової скриньки.

Військовозобов'язаних в Україні інформують про необхідність відвідати ТЦК, зокрема, через повістки у поштових скриньках. За неприбуття за повісткою передбачена відповідальність.

Як дізнатися, чи виписали штраф у такій ситуації та чи треба його сплачувати, пояснила юристка юридичної фірми GRACERS Анастасія Цибулько у коментарі РБК-Україна.

Що загрожує за неприбуття до ТЦК

Єдиним способом дізнатися, чи виписали людині штраф за неявку за повісткою, якщо її вкидали у поштову скриньку, є перевірити, чи відкрите виконавче провадження у Реєстрі виконавчих проваджень, каже юристка. Також це можна перевірити за допомогою "Дії".

"Зазвичай за ігнорування повістки керівник ТЦК та СП може притягти особу до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП. Ця стаття містить покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За порушення цієї статті на особу може бути покладений обов'язок сплатити штраф", – звертає увагу Анастасія Цибулько.

Який розмір штрафу може бути за неприбуття до ТЦК

Розміри штрафів наразі такі:

для громадян – від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн);

для посадових осіб – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

Проте, якщо правопорушення вчиняється повторно, то розмір штрафу зростає:

для громадян – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

для посадових осіб – від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 грн до 8500 грн).

Чи треба оплачувати такий штраф

Ситуація, коли людині вручили повістку, вклавши її в поштовий ящик, є незаконною відповідно до чинного законодавства, звертає увагу фахівець юридичної компанії.

"Згідно з постановою Верховного Суду від 14 грудня 2021 року, належно врученою є лише повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання. Вручення повістки через пошту не може бути особистим, і до того ж особа не має реальної можливості поставити підпис про її отримання", – пояснює Анастасія Цибулько.

За її словами, оплата такого штрафу означитиме, що людина визнає свою вину у вчиненні цього правопорушення, хоча незаконні дії вчинили саме ТЦК та СП.

"Якщо така ситуація знову повториться, то людині випишуть ще більший штраф за повторне вчинення правопорушення. Більш того, Національній поліції України буде надане право здійснити щодо такої особи адміністративне затримання за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – попереджає юрист.

Фахівець додає, щоб уникнути цих наслідків, не варто оплачувати такий штраф.

Що робити, якщо прийшов штраф за неприбуття до ТЦК

"Його варто оскаржувати в судовому порядку. Для подання оскарження постанови ТЦК та СП про накладання адміністративного стягнення надається строк 10 днів. Однак очевидно, що коли вам вручили повістку шляхом направлення на поштову скриньку, то даний строк вже давно сплив. У такому разі вам варто подати до суду заяву про поновлення строку на оскарження постанови", – рекомендує Анастасія Цибулько.

Нагадаємо, Верховна Рада України має ухвалити у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Поки закон не набув чинності в Україні діє положення щодо військового обліку, яке затверджено Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок. Є декілька категорій громадян, які мають прийти до ТЦК та СП у квітні без повістки.

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