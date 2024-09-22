Повістки "Укрпоштою": хто перший отримає і через скільки днів треба з'явитися до ТЦК - відповідь адвоката

Адвокат попередив, якщо особа після отримання повістки не з'явилася до ТЦК, то їй загрожує штраф.

Повістки через "Укрпошту" у першу чергу надсилатимуться тим, оновив дані в застосунку "Резерв+". У військозобов'язаного після отримання документа потрібно з'явитися у ТЦК протягом двох тижнів.

Про це повідомив адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець на ютуб-каналі "Говорить великий Львів".

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"Ця історія почалася 18 травня, коли це (розсилання повісток через "Укрпошту" - ред.) з'явилося в нормативних актах. Тоді, власне, була закладена основа регерування за електронним підписом начальника ТЦК та СП. Що він не фізично підписує повістки, а вони автоматично генеруються та скеровуються до "Укрпошти", - розповів він.

Адвокат попередив, якщо особа після отримання повістки не з'явилася до ТЦК, то це уже є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності.

"Особа цей процес не контролює, і вона дізнається, що на неї накладено штраф, коли виконавча служба буде вживати відповідні дії, особливо щодо заходів примусового виконання, та будуть банківські рахунки заблоковані", - зазначив він, порадивши заходити в реєстр боржників та моніторити дані.

Нагадаємо, почали розсилати повістки через "Укрпошту". Відомо, що від 17 вересня надіслано 6000.

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