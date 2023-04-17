Повістки в "Дії": Федоров відреагував на слова Веніславського

Міністр закликав зберігати спокій.
Очільник Мінцифри України Михайло Федоров укотре спростував плани влади про розсилання повісток через застосунок "Дія".
Про це міністр написав у Мережі, додавши фото своєї реакції на протилежну інформацію.
Він запевнив, що такої послуги немає ані в розробці, ані в планах.
"Коли в Інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у "Дії". Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", – йдеться в заяві Федорова.
Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету з питань нацоборони Федір Веніславський заявив, що наразі в Україні немає технічної можливості, щоб запустити повістки в "Дії", однак у майбутньому цю ініціативу реалізують.
Зауважимо, у лютому Федорову також довелося спростовувати плани Мінцифри про запровадження нового сервісу з повістками в "Дії". Окрім того, міністр запевняв, що в застосунку не буде поки що і цифрових військових квитків.
Додамо, після запровадження напередодні електронних повісток в РФ радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк узявся запевняти, що наразі в державі немає потреби запроваджувати такі повістки.
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