Повістки в Україні отримують ті, хто мають відстрочку і заброньовані: що робити

Повістки в Україні надсилають у тому числі військовозобов’язані, які мають відстрочку, і заброньовані.

Адвокат Кишеня Володимир у своєму TikTok розповів, що в такому разі кажуть робити в ТЦК СП.

За його словами, протягом минулого тижня троє його клієнтів, яким допомогли оформити відстрочку, звернулися з таким питанням. Повістки вони отримали на пошту та з'явилися з ними в ТЦК.

"На запитання, навіщо нам шлети повістки, адже у нас оформлена відсрочка, почули, що повістки шлемо не ми, цим займається Генеральний штаб, всі питання туди. Ну і раз ви вже прийшли, то давайте ви пройдете військово-лікарську комісію", — розповів адвокат.

Вони відмовились від проходження ВЛК, на що почули, що тоді чекайте наступних повісток.

"Підсумовуючи все вищевикладене, у мене є два припущення. Перший варіант — повістки надсилаються тупо всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку, на бронювання. Надрукували 900 тисяч — 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували”, — каже адвокат.

Інший варіант, виходячи зі слів працівників ТЦК СП, повістки надсилаються тим військовозобов'язаним, які не приходили ВЛК більше одного року.

Нагадаємо, в Україні "зупинили" мобілізацію деяких чоловіків.

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