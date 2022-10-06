"Повістки видають всім: і студентам, і хворим": на Луганщині триває мобілізація до лав армії РФ

Зокрема, на Старобільщині та Кремінщині росіяни розпочали часткову мобілізацію. Втім, повістки до армі роздають і студентам, і людям непризовного віку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина рф, а там оголошено часткову мобілізацію. Видають всім без розбору - і студентам, і хворим, і старим", - йдеться у повідомленні.

У Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки. Така ж ситуація і в Кремінній, наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, в захопленому Мелітополі чоловіків ловлять просто на вулицях. Їх забирають до комендатури чи так званого військкомату, що створили в місті.

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