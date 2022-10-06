Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Повістки видають всім: і студентам, і хворим": на Луганщині триває мобілізація до лав армії РФ

Дата публікації
Перегляди
1019
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Повістки видають всім: і студентам, і хворим": на Луганщині триває мобілізація до лав армії РФ

Фото: Associated Press

На тимчасово окупованих Росією українських територіях Луганщини триває мобілізація. 

Зокрема, на Старобільщині та Кремінщині росіяни розпочали часткову мобілізацію. Втім, повістки до армі роздають і студентам, і людям непризовного віку. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина рф, а там оголошено часткову мобілізацію. Видають всім без розбору - і студентам, і хворим, і старим", - йдеться у повідомленні.

У Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки. Така ж ситуація і в Кремінній, наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, в захопленому Мелітополі чоловіків ловлять просто на вулицях. Їх забирають до комендатури чи так званого військкомату, що створили в місті.

Читайте також:

Тактичну ядерну зброю Путін може застосувати навесні – Стів Коен

Тактичну ядерну зброю Путін може застосувати навесні – Стів Коен

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1019
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація