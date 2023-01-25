Повістки з машини "швидкої" в Одесі – правда чи фейк: пояснення військкомату

Одеський ТЦК та СП обіцяє більше не використовувати "швидку" для роздавання повісток, хоча переконує, що це не заборонено законом.

Випадок в Одесі, де співробітники військкомату пересувалися на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки, набув широкого розголосу в Україні.

Про це повідомляли місцеві телеграм-канали.

Чимало українців засумнівалися у правдивості цієї інформації. Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП – нова назва військкомату. – Ред.) прокоментував цей інцидент.

Там підтвердили, що дійсно мають на балансі авто "із зовнішніми ознаками швидкої медичної допомоги". Машину передало у тимчасове користування одне з комунальних підприємств Одеси у межах мобілізації транспортних засобів.

"Медичне обладнання, устаткування автівки, як спеціалізованої, було демонтовано власником ще до передачі. Використання авта у військовій установі планувалося, як вантажно-пасажирський мікроавтобус", – пояснили у військкоматі.

Військкомат дійсно використава автівку "для заходів з оповіщення громадян". Там запевняють, що це рішення не порушує вимог законодавства.

Для уникнення подібних резонансів та подальших провокацій Одеський ТЦК та СП обіцяє більше не використовувати "швидку" для роздавання повісток.

Всі інші фото та відео, де нібито військові роздають повістки біля "швидких", але уже інших марок авто, ТЦК називає провокацією.

"Всі інші знімки та відео, які пропагандистські та сепаратистські елементи в соцмережах і засобах масової інформації намагаються видати за фіксацію фактів роботи ТЦК та СП із спеціалізованою автівкою, є недостовірними і сфальсифікованими, спрямованими на зрив мобілізації та розхитування настроїв суспільства", – підсумували у військкоматі.

Раніше у Мережі з'явилося відео жорсткого затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент призначили службову перевірку.

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