Повістка до ТЦК та СП / © ТСН.ua

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Під час мобілізації в Україні навіть чинні військовослужбовці можуть отримати повістку до ТЦК та СП. Це не означає, що боєць одразу повинен залишити частину та вирушити до військкомату. Для тих, хто вже проходить військову службу, передбачений окремий порядок.

Про це повідомив Сумський обласний ТЦК та СП.

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Після зарахування громадянина на військову службу кадровий підрозділ відповідної військової частини має повідомити про це до ТЦК. На цій підставі військовослужбовця знімають із військового обліку в центрі комплектування.

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Таким чином, військовий, який уже проходить службу в частині, не має розглядати звичайний виклик до ТЦК так само, як військовозобов’язаний, який перебуває на цивільному обліку.

У яких випадках військовий повинен іти до ТЦК за повісткою

Водночас закон передбачає окремі випадки, коли військовослужбовець повинен з’явитися до ТЦК.

Зокрема, це стосується військових, які перебувають у відпустці для лікування через хворобу або після поранення, контузії, травми чи каліцтва. У таких випадках вони мають пройти повторний медичний огляд у ТЦК.

Якщо стан здоров’я не дозволяє військовому прибути особисто, він повинен невідкладно письмово повідомити про це керівнику ТЦК. До повідомлення необхідно додати довідку від медичного закладу або лікаря та надалі діяти відповідно до розпорядження керівника центру комплектування.

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Що робити, якщо військовому вручили повістку

Самостійно залишати місце служби лише через отримання повістки не потрібно. Передусім військовослужбовець має сповістити безпосереднього командира або кадровий підрозділ своєї військової частини та з’ясувати причину виклику.

Якщо особиста присутність військового в ТЦК справді необхідна, його прибуття має бути організоване з урахуванням проходження ним служби та відповідного рішення командування.

Чому для військових діє інший порядок візиту до ТЦК за повісткою

Загальний обов’язок прибувати до ТЦК за викликом поширюється на військовозобов’язаних і резервістів. Своєю чергою військовослужбовець вже має інший правовий статус, оскільки проходить службу. Його права та обов’язки регулюються спеціальними нормами законодавства і положеннями про проходження військової служби.

Отже, сама лише повістка до ТЦК, отримана під час служби, не означає, що військовий повинен самовільно залишити частину та прибути до ТЦК. Спочатку необхідно з’ясувати мету виклику та погодити порядок прибуття з командуванням.

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Якщо ж виклик пов’язаний із процедурою, прямо передбаченою законодавством, зокрема необхідністю повторного медогляду після лікування, військовослужбовець має виконати цю вимогу у встановленому порядку.

Якщо військовий отримав повістку — алгоритм дій

У разі отримання повістки військовослужбовцю варто не ігнорувати її, а повідомити про це командиру, з’ясувати причину виклику та надалі діяти відповідно до наказу командування і вимог ТЦК.

Такий підхід дозволяє відрізнити стандартний виклик військовозобов’язаного від процедур, які передбачені безпосередньо для військовослужбовців.

Мобілізація в Україні — останні новини

До слова, якщо під час перевірки документів на вулиці не відкривається застосунок «Резерв+», юристи радять завжди мати з собою паспорт і паперову роздруківку витягу з QR-кодом (бажано сформовану в день перевірки) або актуальний військовий квиток. Якщо електронний документ недоступний через відсутність Інтернету чи втрату телефона, це не вважається ухиленням, тож варто попросити перевірити дані за базою. Але без паперового документа поліція може доправити людину до ТЦК для з’ясування обставин. У разі затримання слід вимагати пояснення підстав, оформлення протоколу та зв’язку з адвокатом.

Щодо бронювання працівників в Україні, то керівництво критично важливого підприємства може анулювати його онлайн через портал «Дія» за допомогою електронного підпису. Заявку розглядають протягом доби, після чого статус відстрочки в електронному військовому квитку оновлюється автоматично. Крім того, бронювання припиняється автоматично без заяви роботодавця, якщо спливає його термін дії або компанія втрачає статус критично важливої чи припиняє виконувати завдання для ЗСУ.

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