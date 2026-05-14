Повістки на телефон та нові правила для ТЦК: мобілізацію в Україні кардинально змінять

В Україні планують радикально змінити систему мобілізації, перетворивши ТЦК на сервісні центри. Документ пропонує обов’язкову відеофіксацію дій військових та створення механізму оскарження їхніх рішень.

Про це йдеться в законопроекті № 15236.

Головний акцент реформи — повне переведення взаємодії у цифровий формат. Контакти між громадянином і працівниками ТЦК мають відбуватися переважно через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Це передбачає можливість вручення повісток в електронній формі з фіксацією факту отримання у цифровій системі. Громадяни отримають доступ до інформації про свою придатність до служби, наявність відстрочки або перебування у резерві онлайн. Така модель покликана мінімізувати прямий контакт, що, за задумом авторів, зменшить ризики корупції.

Аби запобігти перевищенню повноважень, усі взаємодії військовозобов’язаних із персоналом ТЦК мають супроводжуватися обов’язковою відеофіксацією. Це створюватиме доказову базу у випадку конфліктів.

Законопроєкт також передбачає:

Створення незалежного органу для розгляду скарг на дії посадовців ТЦК.

Посилення персональної відповідальності працівників за порушення під час мобілізаційних заходів.

Децентралізацію влади всередині установ: функції обліку, адміністрування та прийняття рішень будуть розділені.

Реформа пропонує змінити саму суть діяльності військкоматів, закріплюючи за ними сервісну функцію. Замість того, аби «шукати і ловити», працівники ТЦК повинні консультувати громадян щодо їхніх прав, допомагати з документами та пояснювати логіку прийняття рішень.

Запропонований закон створює юридичну рамку, яка робить «бусифікацію» юридично неможливою та технічно абсурдною.

«Електронні повістки та кабінети роблять неможливими масові „рейди“, оскільки кожна дія системи стає цифровим слідом, який важко підробити чи приховати», — зазначають автори ініціативи.

В Україні триває загальна мобілізація, а у Верховній Раді періодично обговорюють можливу реформу ТЦК. Зокрема, йдеться про розподіл функцій територіальних центрів комплектування: частина працівників може займатися військовим обліком і мобілізацією, інша — соціальним супроводом військових, ветеранів та їхніх родин.

Водночас у парламенті зазначають, що від Міністерства оборони поки не надходило чітко оформлених законодавчих пропозицій щодо такої реформи.

Також нещодавно в Україні скасували наказ МОН №910, який обмежував поновлення та переведення студентів на денну і дуальну форми навчання через мобілізаційні процеси. Суд визнав цей документ протиправним, а омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що наказ уже скасовано.

