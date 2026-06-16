Повістки не було, а ви уже в розшуку: що робити та чи потрібно одразу йти до ТЦК

ТЦК / © ТСН

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Територіальний центр комплектування оголошує у розшук порушників військового обліку. Однак якщо розшук був оголошений незаконно, громадянин може його оскаржити.

Про це написали на порталі «Юристи.UA».

ТЦК має право оголошувати в розшук військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку чи мобілізації. Спочатку на порушника накладається адміністративне стягнення — штраф. І лише якщо штраф не сплачено вчасно, ТЦК може оголосити особу в розшук.

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Як оскаржити розшук

Громадянин, якого оголосили в розшук нібито за ігнорування повістки, яку він не отримував, звернувся до юристів.

Юрист Владислав Дерій пояснив: потрібно надіслати до ТЦК, який оголосив у розшук, заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення.

У разі відмови можна оскаржити бездіяльність ТЦК позовом до окружного адміністративного суду.

До слова, розшук може стосуватися як військовозобов’язаних, так і призовників. Після оголошення розшуку особова справа передається до виконавчої служби, яка може застосовувати додаткові санкції, зокрема блокування рахунків.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні готуються серйозні зміни до процесу мобілізації, про що повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. За його словами, вона перестане бути схожою на те, що відбувається зараз, зокрема планується залучати більше іноземців. Джерела у Верховній Раді припускають, що йдеться про поглиблену цифровізацію та активніше використання електронних реєстрів і кодингу для обліку військовозобов’язаних.

Нові напрацювання Міноборони планує презентувати в парламенті найближчим часом, проте зміни навряд чи торкнуться оповіщення у громадських місцях.

Також, Верховна Рада 27 травня ухвалила законопроєкт №15015, який змінює правила залучення іноземців на контрактну службу до ЗСУ. Тепер вони та особи без громадянства будуть зобов’язані проходити військово-лікарські комісії (ВЛК).

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