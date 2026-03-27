Повістки від 1 квітня можуть приходити онлайн: що потрібно знати

Резерв+ / © Міноборони України

Реклама

Обовʼязки громадян щодо мобілізації змінюються від 1 квітня, зокрема зміни торкнуться отримання електронних повісток. Вони будуть надходити онлайн в кабінет військовозобов’язаного. І самого факту надсилання для держави буде достатньо, щоб повістка вважалась врученою.

Чи відідграє роль наявність «Резерв+» або ж смартфону, розповіла адвокатка, керівниця «Адвокатського бюро Анни Даніель», кандидатка юридичних наук Анна Даніель у коментарі «Новини.LIVE».

Електронні повістки

«Згідно з оновленим законодавством, електронна повістка вважається врученою, якщо вона надійшла в Електронний кабінет військовозобов’язаного (застосунок "Резерв+"). Наразі система тестує функціонал, де push-повідомлення дублює інформацію про сформовану повістку», — пояснила адвокат.

Реклама

Вона розповіла, що станом на зараз основний легальний спосіб дистанційного вручення — це рекомендований лист з описом вкладення через «Укрпошту».

Електронне сповіщення в «Резерв+» наразі має статус інформаційного повідомлення, але імплементація електронного підпису ТЦК готує ґрунт для визнання цифрових повісток рівноцінними паперовим.

«За аналогією з судовими повістками, фактом вручення вважається час надходження документа в кабінет. Державі не потрібно доводити, що ви натиснули кнопку "прочитано". Якщо повістка з’явилася в системі — юридично ви оповіщені. Видалення застосунку або "кнопковий" телефон не звільняє від відповідальності», — підсумувала адвокатка.

Адвокатка додала, що електронні повістки призведуть до позовів і кількість кримінальних справ може зрости.

Реклама

Зазначимо, що в Україні адміністративне затримання громадян за порушення правил мобілізації, згідно із законодавством, може тривати до трьох годин. Лише в окремих випадках, пов’язаних із порушенням прикордонного режиму або іншими винятковими умовами, тримання може бути продовжено до 72 годин.

В контексті ТЦК затримання особи на тривалий період (кілька днів) можливе тільки за рішенням суду або правоохоронних органів.

