Якщо в Україні об’єднають «Резерв +» з податковими базами та реєстрами виборців, громадянам виписуватимуть більше повісток. Інше питання — як знайти цих людей.

Про це нардеп, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Руслан Горбенко сказав у інтерв’ю «Телеграфу».

Політик відповів на запитання, чи покращить мобілізацію можливе обєднання «Резерв +» з податковими базами та реєстрами виборців.

«Повісток будуть виписувати більше, адже інформація з’явиться у повному обсязі, особливо по реєстрації ПІН (податковий індивідуальний номер — ред.). Тому я думаю, що у ТЦК буде повна база», — сказав Горбенко.

Він зазначив, що проблема полягає в тому, як знайти цих людей. Адже хтось виїхав за кордон, хтось має бронювання від мобілізації, ще хтось — інвалідність. За словами нардепа, кожну ситуацію варто розбирати індивідуально.

«Та мобілізація як йшла, так і буде йти. Тут треба збільшувати чисельність складу ТЦК, а це варто робити завдяки демобілізованим», — висловив думку член оборонного комітету.

Нагадаємо, у вересні український уряд унормував експериментальне автоматичне взяття та зняття з військового обліку. Як пояснила адвокатка Таміла Алексик, це означає, що чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть взяті на нього автоматично через електронну взаємодію реєстрів. Інформацію про них братимуть з Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої системи Державної міграційної служби та банків. Автоматичне взяття стосується і чоловіків, які легально перебувають за кордоном, оскільки інформація про виїзд є в системі. Згодом зміни стосуватимуться і чоловіків віком 16-24 роки (планується автоматичний облік від 16 років).