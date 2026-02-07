Повітряна атака Росії: Зеленський не задоволений одним із компонентів ППО

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський після останньої повітряної атаки Росії на енергетичні об’єкти провів, за його словами, «доволі жорстку розмову» стосовно одного з компонентів української ППО — роботи мобільних вогневих груп.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей», — наголосив український президент.

Реклама

Володимир Зеленський додав, що українські дипломати повинні «прискоритись у роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості».

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку. Головною ціллю ударів стала енергетика — ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.

Основними напрямками удару стали західні й центральні області — зокрема Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька.

Повітряні сили зафіксували 447 засобів повітряного нападу. Серед них — дві ракети «Циркон», запущені з тимчасово окупованого Криму, 21 крилата ракета Х-101 із району Каспійського моря та 16 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Окрім цього, ворог використав 408 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших.

Реклама

Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 406 повітряних цілей: 24 ракети та 382 безпілотники різних типів. З них 14 крилатих ракет Х-101 і 10 ракет «Калібр».

Водночас зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного дрона на 19 локаціях. Ще у трьох місцях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Нагадаємо, армія держави-агресорки після атаки на Україну ракетами і дронами цинічно відзвітувала, що «цілі удару досягнуті».