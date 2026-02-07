- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 360
- Час на прочитання
- 2 хв
Повітряна атака Росії: Зеленський не задоволений одним із компонентів ППО
Український президент заявив про необхідність додатковогое посилення мобільних вогневих груп.
Президент України Володимир Зеленський після останньої повітряної атаки Росії на енергетичні об’єкти провів, за його словами, «доволі жорстку розмову» стосовно одного з компонентів української ППО — роботи мобільних вогневих груп.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей», — наголосив український президент.
Володимир Зеленський додав, що українські дипломати повинні «прискоритись у роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості».
Як повідомлялося раніше, у ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку. Головною ціллю ударів стала енергетика — ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.
Основними напрямками удару стали західні й центральні області — зокрема Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька.
Повітряні сили зафіксували 447 засобів повітряного нападу. Серед них — дві ракети «Циркон», запущені з тимчасово окупованого Криму, 21 крилата ракета Х-101 із району Каспійського моря та 16 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Окрім цього, ворог використав 408 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших.
Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 406 повітряних цілей: 24 ракети та 382 безпілотники різних типів. З них 14 крилатих ракет Х-101 і 10 ракет «Калібр».
Водночас зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного дрона на 19 локаціях. Ще у трьох місцях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.
Нагадаємо, армія держави-агресорки після атаки на Україну ракетами і дронами цинічно відзвітувала, що «цілі удару досягнуті».