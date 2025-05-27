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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Повітряна тривога 27 травня виявилась хибною: що сталося

Систему повітряної тривоги активують протягом кількох хвилин після отримання сигналу про потенційну загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Зранку 27 травня в Україні була оголошена повітряна тривога. Її активували через нібито зліт російського винищувача Міг-31. Проте вже за кілька хвилин тривогу було скасовано — як виявилося, спрацювання було хибним через технічний збій.

Як пояснив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, оголошення повітряної тривоги стало наслідком технічного збою в системі оповіщення.

«Повітряну тривогу оголосили через збій системи оповіщення на всеукраїнському рівні», — йдеться в офіційній заяві.

За словами Козицького, жодної реальної загрози ракетного удару в момент спрацювання не було. Сигнал тривоги пролунав, але тривав лише кілька хвилин.

Проте Повітряні сили України не підтверджували запуску ракетоносіїв або підняття в повітря стратегічної авіації РФ.

Хто та як вирішує коли вмикати повітряну тривогу

Зазвичай, інформація про активність російської авіації — зокрема зліт МіГ-31К або вихід кораблів у Чорне море — надходить до українських військових від партнерів з НАТО. Вони використовують супутникові дані та розвідку.

Крім того, українська розвідка може отримувати важливу інформацію з тимчасово окупованих територій, таких як Крим або частини Запорізької області. Уся ця інформація оперативно передається для прийняття рішень, зокрема щодо оголошення тривоги.

Звідки взявся збій

Ймовірно, збій стався саме в одному з елементів цієї багаторівневої системи передачі даних. Через це й відбулася помилкова активація сирен.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 27 травня, ЗСУ знищили 982 840 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових.

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