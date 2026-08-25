Повітряна тривога на вулиці, в авто чи вдома: алгоритм дій, який варто пам’ятати

Укриття / © Associated Press

Реклама

Під час сигналу повітряної тривоги важливо не зволікати та якнайшвидше перейти у безпечне місце. Алгоритм дій залежить від того, де саме людина перебуває — на вулиці, в автомобілі чи вдома.

Детальніше розповіли у Патрульній поліції Київської області.

Реклама

Якщо тривога застала на вулиці

Насамперед потрібно прямувати до найближчого укриття. Маршрут варто обирати так, щоб триматися якомога далі від будівель і об’єктів стратегічного значення.

Реклама

Що робити, якщо ви в автомобілі

Автомобіль потрібно припаркувати так, щоб він не перешкоджав руху, після чого швидко перейти до найближчого укриття.

Якщо сховища поблизу немає, варто зайти до найближчої доступної будівлі та скористатися правилом «двох стін» — перебувати за двома капітальними стінами на першому або цокольному поверсі.

Якщо повітряна тривога застала вдома

У такому разі насамперед рекомендують закрити вікна, вимкнути електричні прилади та світло.

Після цього слід взяти тривожну валізу з необхідними речами та прямувати до укриття. Якщо швидко дістатися до нього неможливо, потрібно перейти у найбезпечніше місце в оселі за правилом «двох стін».

Реклама

Також під час і після атак важливо дотримуватися інформаційної безпеки: не фотографувати та не поширювати кадри наслідків обстрілів, а інформацію перевіряти лише за офіційними джерелами.

Раніше експерт із питань комплексної безпеки Руслан Болгов назвав місця у будинку, які можуть врятувати життя під час атаки.

Новини партнерів