Укрaїнa
114
Повітряна тривога оголошена в Києві і частині областей: що летить

Ірина Лаб'як
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Повітряна тривога 13 листопада оголошена в Києві, області та ще частині України.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Окрім столиці та Київської області, сирени тривоги пролунали у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, частинах Кіровоградської та Полтавської областей.

Повітряні сили ЗСУ попередили по ударні ворожі дрони, які прямують на Київ із півдня. Також поінформували про дрони у напрямку Павлограда на Дніпропетровщині і в напрямку Сум.

Новина доповнюється
