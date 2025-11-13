Повітряна тривога оголошена в Києві і частині областей: що летить

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Повітряна тривога 13 листопада оголошена в Києві, області та ще частині України.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Окрім столиці та Київської області, сирени тривоги пролунали у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, частинах Кіровоградської та Полтавської областей.

Повітряні сили ЗСУ попередили по ударні ворожі дрони, які прямують на Київ із півдня. Також поінформували про дрони у напрямку Павлограда на Дніпропетровщині і в напрямку Сум.