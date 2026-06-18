Повітряна тривога охопила більшість України: карта станом на після опівночі 18 червня

Сирена / © Getty Images

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У ніч проти 18 червня в Україні масштабна повітряна тривога охопила більшість центральних, східних, північних та південних областей через загрозу ворожих атак.

© фото з соцмереж

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, близько після опівночі було зафіксовано загрозу ракетного удару з північного напрямку.

"Загроза балістики (північ)", — йдеться у дописі військових.

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Станом на 00:40, за даними моніторингової карти повітряних тривог, сигнал небезпеки оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, а також в окупованому Криму.

Окремо фіксувалася підвищена небезпека у районах Харківщини та Запорізької області, де на карті позначені додаткові загрози. Водночас західні області України на цей момент залишалися без сигналу тривоги.

Громадян закликають негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями військових адміністрацій і Повітряних сил.

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