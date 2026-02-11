ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1757
Час на прочитання
1 хв

Повітряна тривога охопила Україну: яка загроза

Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку заходу України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Повітряна тривога оголошена в Україні вдень 11 лютого через загрозу російської ракетної атаки.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для всієї України оголошена ракетна небезпека, оскільки в Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Він може запускати аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

ПС попередили про швидкісну ціль у напрямку Житомирської області, а саме Звягеля.

Також швидкісна ціль прямує повз Рівненську область у напрямку Львівської.

«Львів, в укриття!» — закликали в Повітряних силах.

Невдовзі після цього у Львові пролунав гучний вибух.

Нагадаємо, раніше 11 лютого у Києві та багатьох областях вже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі та рух ударних дронів. Повітряні сили попереджали про БпЛА в бік Конотопа, Дніпра та Запоріжжя. У Конотопі пролунали вибухи, мер підтвердив роботу ППО.

Дата публікації
Кількість переглядів
1757
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie