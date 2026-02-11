- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1757
- Час на прочитання
- 1 хв
Повітряна тривога охопила Україну: яка загроза
Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку заходу України.
Повітряна тривога оголошена в Україні вдень 11 лютого через загрозу російської ракетної атаки.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Для всієї України оголошена ракетна небезпека, оскільки в Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Він може запускати аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».
ПС попередили про швидкісну ціль у напрямку Житомирської області, а саме Звягеля.
Також швидкісна ціль прямує повз Рівненську область у напрямку Львівської.
«Львів, в укриття!» — закликали в Повітряних силах.
Невдовзі після цього у Львові пролунав гучний вибух.
Нагадаємо, раніше 11 лютого у Києві та багатьох областях вже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі та рух ударних дронів. Повітряні сили попереджали про БпЛА в бік Конотопа, Дніпра та Запоріжжя. У Конотопі пролунали вибухи, мер підтвердив роботу ППО.