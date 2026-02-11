Повітряна тривога охопила Україну: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Повітряна тривога оголошена в Україні вдень 11 лютого через загрозу російської ракетної атаки.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для всієї України оголошена ракетна небезпека, оскільки в Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Він може запускати аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

ПС попередили про швидкісну ціль у напрямку Житомирської області, а саме Звягеля.

Також швидкісна ціль прямує повз Рівненську область у напрямку Львівської.

«Львів, в укриття!» — закликали в Повітряних силах.

Невдовзі після цього у Львові пролунав гучний вибух.

Нагадаємо, раніше 11 лютого у Києві та багатьох областях вже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі та рух ударних дронів. Повітряні сили попереджали про БпЛА в бік Конотопа, Дніпра та Запоріжжя. У Конотопі пролунали вибухи, мер підтвердив роботу ППО.