- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 684
- Час на прочитання
- 1 хв
Повітряна тривога охопила всю Україну: яка загроза
Повітряні сили оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
В усіх областях України ввечері 23 червня знову оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».
Військові попереджають про високу небезпеку для всіх регіонів держави, оскільки літаки цього типу здатні завдавати ударів з великих відстаней.
«Знову зліт МіГ-31К. Вся Україна — ракетна небезпека», — зазначили у моніторингових каналах.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.
Нагадаємо, в Україні ввечері 23 червня вже оголошували повітряну тривогу в усіх регіонах. Причиною небезпеки став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».