Повітряна тривога охопила всю Україну: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

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В усіх областях України ввечері 23 червня знову оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

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Військові попереджають про високу небезпеку для всіх регіонів держави, оскільки літаки цього типу здатні завдавати ударів з великих відстаней.

«Знову зліт МіГ-31К. Вся Україна — ракетна небезпека», — зазначили у моніторингових каналах.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.

Нагадаємо, в Україні ввечері 23 червня вже оголошували повітряну тривогу в усіх регіонах. Причиною небезпеки став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».

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