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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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684
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Повітряна тривога охопила всю Україну: яка загроза

Повітряні сили оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

В усіх областях України ввечері 23 червня знову оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

Військові попереджають про високу небезпеку для всіх регіонів держави, оскільки літаки цього типу здатні завдавати ударів з великих відстаней.

«Знову зліт МіГ-31К. Вся Україна — ракетна небезпека», — зазначили у моніторингових каналах.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.

Нагадаємо, в Україні ввечері 23 червня вже оголошували повітряну тривогу в усіх регіонах. Причиною небезпеки став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».

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Дата публікації
Кількість переглядів
684
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