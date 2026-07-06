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Повітряна тривога охопила значну частину України: "Калібри" рухаються на Миколаївщину
У ніч проти 6 липня повітряну тривогу оголосили в низці областей України. За даними моніторингових каналів, група крилатих ракет "Калібр" рухається у напрямку Миколаївської області з півдня.
У ніч проти 6 липня повітряна тривога була оголошена у більшості східних, південних та частині центральних областей України через загрозу ракетного удару.
За інформацією моніторингових каналів, група крилатих ракет "Калібр" рухається на Миколаївщину з півдня.
Жителів регіонів, де триває повітряна тривога, закликають негайно пройти до укриттів та перебувати там до офіційного сигналу про відбій. Також громадян просять стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та офіційних органів влади.
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