Повітряна тривога охопила значну частину України: "Калібри" рухаються на Миколаївщину

Сирена / © ТСН.ua

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У ніч проти 6 липня повітряна тривога була оголошена у більшості східних, південних та частині центральних областей України через загрозу ракетного удару.

За інформацією моніторингових каналів, група крилатих ракет "Калібр" рухається на Миколаївщину з півдня.

© із соцмереж

Жителів регіонів, де триває повітряна тривога, закликають негайно пройти до укриттів та перебувати там до офіційного сигналу про відбій. Також громадян просять стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та офіційних органів влади.

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