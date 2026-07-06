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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
384
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1 хв

Повітряна тривога охопила значну частину України: "Калібри" рухаються на Миколаївщину

У ніч проти 6 липня повітряну тривогу оголосили в низці областей України. За даними моніторингових каналів, група крилатих ракет "Калібр" рухається у напрямку Миколаївської області з півдня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У ніч проти 6 липня повітряна тривога була оголошена у більшості східних, південних та частині центральних областей України через загрозу ракетного удару.

За інформацією моніторингових каналів, група крилатих ракет "Калібр" рухається на Миколаївщину з півдня.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Жителів регіонів, де триває повітряна тривога, закликають негайно пройти до укриттів та перебувати там до офіційного сигналу про відбій. Також громадян просять стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та офіційних органів влади.

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Дата публікації
Кількість переглядів
384
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