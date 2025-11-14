Повітряна тривога по всій Україні: яка небезпека

повітряна тривога лунає по всій країні / © ТСН

Ввечері п’ятниці, 14 листопада, на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Повітряних Силах України.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому „Саваслейка“», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про кілька швидкісних цілей в повітряному просторі України:

Швидкісні цілі на Сумщині, повз Чернігівщину, курсом на Київщину.

Ракети північніше Києва, курсом на Житомирщину.

Ракета з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів.

У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

«Висока небезпека застосування ворогом аеробалістичних ракет „Кинджал“. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки», — повідомили у КМВА.

Нагадаємо, РФ здійснила масовану атаку по Україні 14 листопада. Хоча Повітряні сили збили 419 ворожих цілей, росіяни все ж наробили лиха під час атаки на Україну. Зеленський назвав нічний обстріл «спеціально прорахованою атакою» по цивільній інфраструктурі.