Повітряна тривога по всій Україні: яка небезпека
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.
Ввечері п’ятниці, 14 листопада, на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомили у Повітряних Силах України.
«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому „Саваслейка“», — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про кілька швидкісних цілей в повітряному просторі України:
Швидкісні цілі на Сумщині, повз Чернігівщину, курсом на Київщину.
Ракети північніше Києва, курсом на Житомирщину.
Ракета з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів.
У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».
«Висока небезпека застосування ворогом аеробалістичних ракет „Кинджал“. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки», — повідомили у КМВА.
Нагадаємо, РФ здійснила масовану атаку по Україні 14 листопада. Хоча Повітряні сили збили 419 ворожих цілей, росіяни все ж наробили лиха під час атаки на Україну. Зеленський назвав нічний обстріл «спеціально прорахованою атакою» по цивільній інфраструктурі.