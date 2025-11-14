ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
774
Час на прочитання
1 хв

Повітряна тривога по всій Україні: яка небезпека

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
повітряна тривога

повітряна тривога лунає по всій країні / © ТСН

Ввечері п’ятниці, 14 листопада, на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Повітряних Силах України.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому „Саваслейка“», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про кілька швидкісних цілей в повітряному просторі України:

  • Швидкісні цілі на Сумщині, повз Чернігівщину, курсом на Київщину.

  • Ракети північніше Києва, курсом на Житомирщину.

  • Ракета з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів.

У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

«Висока небезпека застосування ворогом аеробалістичних ракет „Кинджал“. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки», — повідомили у КМВА.

Нагадаємо, РФ здійснила масовану атаку по Україні 14 листопада. Хоча Повітряні сили збили 419 ворожих цілей, росіяни все ж наробили лиха під час атаки на Україну. Зеленський назвав нічний обстріл «спеціально прорахованою атакою» по цивільній інфраструктурі.

Дата публікації
Кількість переглядів
774
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie