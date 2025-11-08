Повітряна тривога по всій Україні: названа причина

Сирена / © ТСН.ua

Реклама

На території всієї України оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31К Повітряно-космічних сил Росії.

Цей тип літака є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

За даними моніторингових груп, літак піднявся в небо з аеродрому на території РФ. У зв’язку з цим оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до сигналу відбою.

Реклама

"Кинджал" — це аеробалістична ракета, що розвиває швидкість до 10 Махів і здатна вражати цілі на відстані понад 2 тисяч кілометрів. Саме тому зліт МіГ-31К щоразу розцінюється як потенційна загроза всій території України.

Сили протиповітряної оборони перебувають у готовності.

Закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та слідкувати за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ.