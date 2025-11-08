- Дата публікації
Повітряна тривога по всій Україні: названа причина
Через зліт МіГ-31К — носія гіперзвукової ракети "Кинджал" — по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
На території всієї України оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31К Повітряно-космічних сил Росії.
Цей тип літака є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
За даними моніторингових груп, літак піднявся в небо з аеродрому на території РФ. У зв’язку з цим оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до сигналу відбою.
"Кинджал" — це аеробалістична ракета, що розвиває швидкість до 10 Махів і здатна вражати цілі на відстані понад 2 тисяч кілометрів. Саме тому зліт МіГ-31К щоразу розцінюється як потенційна загроза всій території України.
Сили протиповітряної оборони перебувають у готовності.
Закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та слідкувати за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ.